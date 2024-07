Catania, botte al padre che non vuole dargli i soldi per la droga: denunciato 28enne

la lite in famiglia

L'intervento della Polizia ha evitato il peggio

Un catanese di 28 anni è stato denunciato dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia dopo l’ennesima furiosa lite legata, con ogni probabilità, all’impellente necessità di fare uso di droga e della conseguente richiesta di denaro.

Il giovane ha preso di mira il padre di 71 anni, contro cui ha sferrato tutta la sua violenza colpendolo con un pugno al volto e alla schiena, per poi minacciarlo di morte. Il giovane ha anche provato a distruggere casa, mandando in frantumi vetri e rovesciando suppellettili. Un atteggiamento aggressivo e violento non più tollerabile dal genitore che ha chiesto aiuto alla Polizia. Avendo percepito dell’allarme lanciato dal padre, il giovane ha lasciato la casa prima dell’arrivo dei poliziotti.