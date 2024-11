Catania, ruba un motorino e lo carica in auto. Fermato dalla Polizia

Denunciato

L'episodio nei pressi della centrale via VI Aprile. Autore un 43enne

Ha rubato di notte un motociclo caricandolo in macchina, ma è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato. Tutto è partito dalla denuncia presentata dal proprietario dello scooter, che ha raccontato ai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Centrale” di aver parcheggiato il mezzo a due ruote la sera prima nella pubblica via nei pressi di via VI Aprile.

Fondamentale è stata l’acquisizione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, grazie alle quali è stato possibile accertare che lo scooter era stato rubato da un soggetto che l’aveva caricato su una macchina portandolo via. Le immagini visionate hanno permesso di acquisire la targa dell’auto utilizzata per compiere il furto, risultata priva di assicurazione ed intestata ad una persona deceduta.