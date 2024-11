Catania, vandalizzata l’auto della consigliera Miraglia. Pellegrino: «Emergenza sicurezza»

L'episodio

Dopo l'episodio, avvenuto nei pressi dell'abitazione dell'esponente di Forza Italia, il vicepresidente del Consiglio comunale e compagno di partito chiede che «Questura e Prefettura intervengano»

Vandalizzata nei giorni scorsi l’auto della consigliera di Forza d’Italia Melania Miraglia. Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale Riccardo Pellegrino interviene lanciando l’ennesimo evidentemente necessario allarme sulla questione sicurezza in città: «L’allarme lo lanciano ogni giorno decine di cittadini – dichiara Pellegrino – quindi la mia indignazione non è per il danno alla collega consigliera, ma per la situazione ormai critica che questo ulteriore episodio mette in luce».

«Ci siamo – purtroppo – abituati e assuefatti a episodi di violenza e vandalismo che si perpetuano nei quartieri periferici e popolari. Se le cose accadono lontani dal salotto buono i problemi sembrano di altri. Qui però – prosegue Pellegrino – parliamo di via Monserrato, nei pressi dell’abitazione di un ex procuratore. Finalmente si farà qualcosa adesso? Personalmente ho già chiesto incontro al Prefetto e al Questore: sembra di essere tornati nella Catania degli anni ’90, occorrono controlli e intervento mirati. I cittadini hanno il diritto di sentirsi al sicuro».