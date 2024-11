Dopo la destagionalizzazione, in Sicilia già si pensa alla delocalizzazione. Cioè: un’associazione di una provincia finanziata per promuovere il turismo di tutt’altra zona dell’Isola. Oppure: la promozione attraverso missioni non solo oltre lo Stretto, ma proprio oltreoceano.

Nel carosello delle elargizioni per le missioni extraregionali la prima riguarda l’associazione culturale Luminescenze di Palermo: 97mila euro erogati a gennaio per la manifestazione “Sicilia, che meraviglia”: il 7 febbraio 2024 chef, attori, musicisti e comici si sono ritrovati, tutti insieme, allo Yacht club di Sanremo. Il sito dell’associazione è offline, la pagina Facebook è ferma a febbraio. Il sito dell’evento, invece, descrive «un’iniziativa che intende rafforzare la capacità attrattiva della Sicilia, attraverso la presenza in una vetrina promozionale di alto valore, come il festival della canzone italiana». I giorni erano quelli, ma l’Ariston era da un’altra parte.

Il riferimento telefonico contenuto sul sito è il numero della giovane Francesca Impastato, manager, consulente freelance nel settore degli eventi e attiva nel mantenimento della memoria di Peppino Impastato, di cui è nipote, sul territorio di Cinisi. Anche in qualità di presidente della Pro Loco Cinisi 2.Zero.

Sempre all’associazione palermitana Luminescenze la Regione assegna, quest’estate, un contributo di 98mila euro per la «realizzazione della manifestazione musicale “Arri-crìati… di musica e parole”». Sul cui svolgimento, o eventuale programmazione per il futuro, non è possibile reperire online alcuna informazione. Si trova, invece, il sequel di “Sicilia, che meraviglia”: la manifestazione ha lo stesso nome, con l’aggiunta del tema “Radici”. È del tutto diversa, invece, l’associazione che la organizza: è la E-venti Aps di Letojanni, a cui sono andati 98mila euro. Se a febbraio i soldi sono serviti per andare a Sanremo, a ottobre hanno finanziato una trasferta a Chicago in occasione del Columbus day. Super-ospite, come a Sanremo, l’apprezzato showman Massimo Minutella.

Nel centro jonico, allo stesso indirizzo di E-venti Aps, c’è anche la sede della società Dal vivo concerti di Massimo Costantino: nato sui Nebrodi, a Castell’Umberto, organizza concerti e manifestazioni culturali da tutta la vita. Un’altra associazione che fa riferimento a lui è iscritta da maggio 2023 nel registro delle associazioni di promozione sociale. Si tratta della Fandango Entertainment con sede a Rocca di Capri Leone (sempre nel Messinese), destinataria di 68.600 euro dall’assessorato al Turismo per lo «sviluppo turistico del territorio». Testa sui Nebrodi, cuore a Letojanni e uno spirito girovago: nel 2021 la Regione assegna a Fandango 5mila euro per l’American gospel singers a Enna; nel 2022 la manifestazione si chiama New York gospel singers, si svolge nella chiesa di San Domenico ad Augusta (provincia di Siracusa) e costa alla Regione altri 5mila euro sempre con la formula del «bonus concesso dall’onorevole assessore».

Sul palcoscenico degli eventi di “Sicilia, che meraviglia” si sono esibiti, poi, gli Ottoni animati, di cui si rintraccia una sortita a Chicago nel 2018. Sul loro sito si definiscono ambasciatori della «della tradizionale banda siciliana» mixata con la musica moderna. «In dieci anni dalla nascita si sono svolte più di 450 esibizioni». Merito anche delle competenze di chi si occupa della loro promozione: Nicola Di Grigoli della Scarlatti management con sede a Mezzojuso. Il quale, oltre agli Ottoni animati, segue anche Minutella. Di Grigoli, musicista esperto e docente al Conservatorio Toscanini di Ribera (nell’Agrigentino), dal 2012 al 2019 è stato assessore allo Spettacolo di Mezzojuso. Fino allo scioglimento per mafia del Comune.Alla coop Scarlatti il revival della Tabella H assegna, a gennaio, 242.500 euro per il “Terra d’amuri music fest”, un festival che si è svolto tra Pollina, Finale di Pollina, Terrasini e Palermo tra luglio e ottobre, per un totale di sette concerti. Tre gratuiti e quattro a pagamento (un omaggio a Franco Battiato, uno a Rosa Balistreri e poi gli spettacoli di Fabio Concato e Roberto Vecchioni).

Il giro attraverso la Sicilia degli eventi di promozione territoriale finanziati dalla Regione può contare, anche, l’associazione culturale Gianfaby production di Balestrate. Organizzatrice di concerti in tutta la Sicilia, quest’estate ottiene 147mila euro per la «valorizzazione e promozione turistica del territorio ennese». Del quale, va da sé, sarà profonda conoscitrice.