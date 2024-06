Emergenza rifiuti, da domani a Giarre stop alla raccolta in attesa di una soluzione alla crisi della discarica di Lentini

IL PROVVEDIMENTO

I mezzi della ditta incaricata sono stracolmi in attesa di scaricare in uno dei siti che dovrebbero essere indicati dalla Regione

Nell’attesa che l’ordinanza del governo Schifani sul temporaneo trasferimento in altri 5 siti individuati in Sicilia per il conferimento dei rifiuti, diventi esecutiva, dopo la chiusura del Tmb di Lentini, il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, per evitare la degenerazione di una situazione che, complice il caldo di questi giorni, potrebbe trasformarsi in una vera e propria emergenza, ha lanciato un accorato appello ai cittadini invitandoli a non conferire nella giornata di domani rifiuti indifferenziati. La società che gestisce il servizio ecologico in città, Igm, infatti, ha gli autocompattatori fermi dallo scorso sabato nel proprio cantiere di Trepunti, in attesa di nuove disposizioni dalla Regione.

Sindaco e assessore

Il sindaco Cantarella non nasconde la propria preoccupazione e paventa potenziali disagi considerato anche il periodo estivo e la presenza in città di vacanzieri e villeggianti. “Mi auguro che la Regione possa trovare, al più presto, una soluzione operativa, scongiurando effetti pesanti sulla raccolta dei rifiuti cittadini. Non possiamo vanificare gli sforzi profusi ottenendo performance di grande rispetto che sfiorano il 70%. Occorre l’impegno di tutti a fare bene ed evitare il peggio. Restiamo in stretto contatto con la batteria della Regione per comprendere quali strategie si intendono portare avanti”.

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Cavallaro: “E’ un momento davvero critico, in piena estate. L’indifferenziata nelle prossime 24 ore, per motivi organizzativi non dipendenti dalla nostra volontà o dall’Igm, rimarrà a terra. Invitiamo i cittadini a non esporre i rifiuti indifferenziati, pur comprendendo le difficoltà, diversamente si potrebbero creare le condizioni per realizzare delle discariche a cielo aperto. Restiamo in attesa delle disposizioni della presidenza della Regione cosi da riprendere le attività, dopo che dallo scorso sabato i mezzi ecologici sono tutti fermi nel cantiere, pieni, e in attesa di conferire in discarica”.

Criticità