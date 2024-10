Fuochi d’artificio in centro a Siracusa per festeggiare il compleanno. Denunciato

Il caso

Il neo 17enne è stato identificato da agenti delle Volanti della Questura e denunciato alla Procura per i minorenni di Catania

Per festeggiare il proprio compleanno aveva deciso di accendere, illegalmente, dei fuochi d’artificio. Alla presenza della madre e di decine di amici, aveva predisposto dieci batterie di cassette di fuochi pirotecnici in piazza Santa Lucia a Siracusa. Protagonista della serata un 17enne che è stato identificato da agenti delle Volanti della Questura e denunciato alla Procura per i minorenni di Catania per accensione illegale di fuochi pirotecnici ed esplosioni pericolose.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA