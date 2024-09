G7 dell’agricoltura a Siracusa, arriva la presidente Meloni: «L’esportazione dell’agroalimentare varrà 70 miliardi di euro»

Il grande evento

La premier ha ringraziato la Regione Siciliana e il Comune di Siracusa

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Siracusa, sull’isola di Ortigia, per l’inaugurazione dell’Expo Divinazione 24 in vista del G7 agricoltura. La manifestazione vede disseminati per le vie 200 stand con 600 imprenditori che hanno aderito all’iniziativa.

Meloni è stata accolta nella chiesa Cattedrale dal vicario dell’arcidiocesi di Siracusa, monsignor Sebastiano Amenta. Una veloce spiegazione poi la visita alla cappella di Santa Lucia. Nella nicchia chiusa è custodito il simulacro della patrona. Qui a riceverla Elena Artale, componente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, che le ha parlato del culto della patrona e le ha regalato un libro per la figlia.

La premier ha ringraziato la Regione Siciliana, il Comune di Siracusa e le Regioni che «ci aiutano in questo evento per la presidenza dell’Italia nel gruppo dei 7, e si discute delle sfide globali. In questi tre giorni i ministri dell’agricoltura si incontreranno per discutere dei problemi dell’agricoltura, degli agricoltori e della pesca. Qui si racconta la straordinaria capacità che i nostri agricoltori da millenni si impegnano per produrre il Made in Italy. L’agroalimentare del Made in Italy è un peso straordinario della nostra identità. Se quest’anno le cose andranno come andranno, l’esportazione dell’agroalimentare italiano varrà fino a 70 miliardi di euro. È il valore della nostra ricchezza».