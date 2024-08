Gabriele Ricca a passi di danza da Belpasso fino alla cerimonia delle Olimpiadi

il personaggio

Protagonista all’apertura dei giochi di Parigi il 23enne catanese sarà anche alle Paralimpiadi

È nato nel 2001, ma già danza sui più importanti palcoscenici internazionali. Anche se in questo caso il “palcoscenico” era il pontile di una imbarcazione sulla Senna, a Parigi. Gabriele Ricca, ballerino cresciuto e formatosi a Belpasso, è stato uno dei circa 300 danzatori protagonisti della cerimonia di apertura della XXXIII edizione delle Olimpiadi tenutasi nella capitale francese. «È stata un’esperienza entusiasmante fin dalle audizioni che si sono tenute a Parigi stesso. Mi sono sentito come se avessi realizzato il sogno che avevo fin da bambino», racconta Ricca.

Il 28 agosto all’apertura delle Paralimpiadi

In Francia è rimasto oltre un mese «per le prove prima del grande evento, che arrivavano a durare anche otto ore al giorno», tornerà presto per partecipare alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, in programma il 28 agosto. «Si è trattato di un evento senza pari nella storia, che ha coinvolto tutta la città. Eravamo non solo ballerini, peraltro impegnati in varie zone oltre che sui battelli, ma erano presenti anche acrobati e musicisti e altre figure. Persino i pompieri facevano parte dello spettacolo». Le immagini televisive, trasmesse in diretta mondiale, non gli hanno però reso particolarmente giustizia, anche per i cambi di regia dovuti alla pioggia battente. «Ma nella cerimonia delle Paralimpiadi sarà proprio la danza al centro. Del resto a curarla sarà Alexander Ekman, uno dei più grandi coreografi del mondo. Che dire, è un altro sogno che diventa realtà».

La formazione a Belpasso, la dura gavetta a Roma

A soli 23 anni, «peraltro appena compiuti», Ricca ha quindi già avviato la propria carriera internazionale. E partendo proprio dalle pendici dell’Etna: si è formato nella sua città natale il “Centro Danza Azzurra”. «Ho iniziato con la danza e ho fatto tutto a Belpasso, anche l’istituto tecnico industriale dove mi sono diplomato. Oggi sarei andato a studiare in uno degli istituti coreutici nati a Catania (gli istituti Musco e Turrisi Colonna, ndr), ma non c’erano ancora qualche anno fa. Devo ringraziare i miei genitori se ho potuto proseguire la carriera a Roma, dove mi sono trasferito a 19 anni. Lì ho frequentato alcuni corsi di danza, ma nei primi tempi è stata dura: nonostante l’aiuto dei miei genitori ho dovuto lavorare per poter pagare le spese. Ho fatto il barman e il cameriere. Poi sono iniziati i primi lavori come ballerino».

I primi grandi eventi, la scuola con Peparini