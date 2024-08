Sport

Giochi di Parigi: il presidente del Coni Malagò esalta gli azzurri: “Le 40 medaglie conquistate la conferma del ruolo dell’Italia da protagonista nello scenario dello sport mondiale”

Stasera la cerimonia di chiusura con la coppia d'oro dello sport italiano, il nuotatore Gregorio Paltrinieri e la fidanzata, la spadista etnea Rossella Fiamingo, portabandiera dell'Italia. Grande il contributo degli atleti dei Gruppi Sportivi Militari: 18 podi per le Fiamme Oro, 8 per le Fiamme Gialle e 7 per il Cs Carabinieri

Di Lorenzo Magrì | 11 Agosto 2024