Giravano armati di coltello e pistola a salve, fermati due minorenni

Denunciati

L'episodio in via Acquicella: i due, a bordo di uno scooter, hanno 16 e 17 anni

Giravano a bordo di uno scooter con un coltello, un tirapugni e una pistola a salve ma sono stati fermati e denunciati dalla Polizia di Stato. Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, in transito per via Acquicella, hanno fermato per un accertamento due giovani che stavano viaggiavano a bordo di uno scooter. I ragazzi sono stati identificati per due minorenni di 16 e 17 anni.