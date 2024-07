Identificato migrante pestato e ridotto in fin di vita a Palermo: era arrivato con un barcone a Lampedusa

Indagini

Ha un nome il giovane migrante tunisino ridotto in fin di vita durante una rissa tra un gruppo di maghrebini e una banda locale, avvenuta la sera dello scorso giovedì a Palermo, all’incrocio tra via Maqueda e via Fiume. Il giovane, 20 anni, arrivato a Lampedusa su un barcone, è ricoverato al Policlinico ed è stato identificato dalla polizia. Il consolato sta cercando la famiglia, visto che le sue condizioni sono gravissime e serve il consenso dei genitori per iniziare l’osservazione di morte cerebrale.