Il borsino dei siciliani ai Giochi di Parigi: fuori la judoka Savita Russo, oggi tocca all’Italspada con le due etnee Santuccio e Fiamingo

Sport

Dall'atletica allo skateboarding, ai pesi, boxe, volley, canottaggio, pallanuoto e pesi, Il cammino dei 17 campioni isolani in azzurro in Francia

Finisce presto la prima avventura olimpica della judoka iblea Savita Russo. L’allieva del maestro Maurizio Pelligra, ha perso stamattina al primo turno per waza-ari contro la polacca Angelika Szymanska vice campionessa del mondo in carica della categoria 63 kg donne.

Savita Russo, ragusana, la più giovane della spedizione azzurra di judo

Savita Russo, classe 2005, la più giovane della squadra italiana di judo, fa parte del gruppo dei 17 siciliani in azzurro ai Giochi di Parigi. Già sono entrati in scena i volleisti con Miriam Sylla e l’altro palermitano Roberto Russo protagonisti all’esordio in azzurro. L’italvolley ha infatti battuto all’esordio il Brasile e stamattina l’Egitto al maschile e nel torneo femminile la Repubblica Dominicana e giovedì torneranno in campo contro i Paesi Bassi.

Il volleista palermitano Roberto Russo

La volleista Miriam Sylla

Nella scherma esordio agrodolce nel torneo individuale per le due spadiste etnee Alberta Santuccio (5° posto) e Rossella Fiamingo (21° posto) e oggi la possibilità di rifarsi nel torneo a squadre con l’Italspada che comincerà la corsa al podio alle 13,30 nei quarti contro l’Egitto. Un buon test per arrivare al meglio alla semifinale dove ci sarà invece da battere la vincente del quarto tra Cina e Ucraina, mentre dall’altra parte del tabellone ci sono due quarti da brividi: Polonia-Stati Uniti e Francia-Corea del Sud.

La doppia iridata e argento olimpico Rossella Fiamingo

«Ho smaltito in parte la rabbia – le parole di Rossella Fiamingo che oggi non potrà fare il tifo per il suo fidanzato Greg Paltrinieri impegnato alle 21,02 nella finale degli 800 s.l, ma sugli spalti avrà il papà Giuseppe e la mamma Tella a sostenerla – e sono fiduciosa perchè sto bene e pensavo nella prova individuale di arrivare fino in fondo. Metabolizzare questo risultato non è certo facile ma c’è questa prova a squadre e voglio riscattarmi perchè non può finire così la mia quarta Olimpiade».

La viceiridata in carica e bronzo europeo Alberta Santucico

Alberta Santuccio bronzo a squadre ai Giochi di Tokyo 2021 e argento ai Mondiali di Milano 2023, dopo il 5° posto nell’individuale vuole tornare a Catania con qualcosa di importante al collo. Sta già infatti preparando il matrimonio a Catania con il suo fidanzato Francesco Aragona, ex sciabolatore e dopo Parigi ci sarà da pensare al momento magico.

«Volevo non avere rimpianti per questa Olimpiade – fa il suo esordio Alberta Santuccio che si allena a Roma insieme alla Fiamingo col maestro Daniele Pantoni – ma purtroppo così non è stato! Ho chiuso con un 5º posto la prova individuale che non rispecchia ciò che avrei desiderato e ciò per cui avevo lavorato. Nonostante tutto è stato emozionante calpestare queste pedane olimpiche e lo sarà ancora di più con le mie compagne di squadra».

Giovanni e Salvatore Cavallaro

Nella boxe è invece uscito in maniera inopinata il catanese Salvatore “Occhi di Tigre” Cavallaro” battuto nei sedicesimi della categoria 80 kg dal turco Kaan Aykutsun, alla fine di un match che ha generato polemiche per una sconfitta che il campione catanese (a bordo ring aveva il papà-allenatore Giovanni che fa parte dello staff tecnico azzurro) non meritava per come sie era svolto il match.

Il palermitano Emanuele Gaetani Liseo (canottaggio)

Nel canottaggio ai ripescaggi di giovedì l’otto con azzurro che schiera il palermitano Emanuele Gaetani Liseo.

Milena Virzì, Francesco Condemi e il papà Luigi

Claudia Marletta (Pallanuoto)

Valeria Palmieri (pallanuoto)

Aurora Condorelli (Pallanuoto)

Nella pallanuoto subito a segno il Settebello del c.t. siracusano Sandro Campagna con in vasca il catanese Francesco Condemi tra i protagonisti del successo all’esordio contro gli Stati Uniti e atteso oggi alle 13,05 da una sfida delicata contro i campioni della Croazia. Esordio amaro invece del Setterosa che schiera il terzetto etneo dell’Ekipe Orizzonte Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Aurora Condorelli (in vasca anche altre scudettate del team etneo, Bettini, Viacava e Tabani). Il Setterosa del c.t.i Carlo Silipo ha ceduto alla Francia e adesso serve un pronto riscatto domani contro gli Stati Uniti.

La sprinter nissena Alice Mangione

Marcell Jacobs, il prof. Filippo Di Mulo e Matteo Melluzzo

Il prof. Gaspare Polizzi e Osama Zoghlami

Il velocista palermitano Riccardo Meli

L’atletica scatta giovedì e in azzurro ci sono quattro siciliani con la prima a fare il suo esordio che sarà la nissena Alice Mangione impegnata il 5 agosto nelle batterie dei 400 piani e nello stesso giorno andrà in pista nelle batterie dei 3000 siepi l’ericino Osama Zoghlami. L’8 agosto batterie della staffetta 4×100 che potrebbero vedere in azione il campione europeo, il siracusano Matteo Melluzzo e il 9 agosto con la staffetta 4×400 potrebbe toccare al palermitano Riccardo Meli.

Il trapanese Nino Pizzolato bronzo ai Giochi di Tokyo 2021

Il 9 agosto toccherà invece al pesista trapanese Nino Pizzolato, bronzo ai Giochi di Tokyo 2021 fare il suo esordio nella finale della categoria 89 kg.

Il trapanese Alessandro Mazzara