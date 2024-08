Incrementare la pianta organica dei nuclei sommozzatori VVF della Sicilia

Lo dico

“Alla luce degli ultimi interventi che si sono verificati in tutto il territorio italiano e che hanno visto come protagonisti i Sommozzatori dei Vigili del Fuoco che si sono distinti per solerzia e professionalità. Dall’intervento a null’esplosione della centrale a Suviana a quest’ultimo svoltosi in Sicilia per il recupero dei dispersi all’interno dell’imbarcazione naufragata a Palermo presso il porto di Ponticello, hanno dimostrato l’estrema necessità di questa specializzazione una volta fiore all’occhiello e ormai dimenticata cosi come i Nuclei Nautici all’interno della nostra amministrazione. Questa O.S ribadisce con forza la valorizzazione di tutte le specializzazioni e chiede la revisione della Circolare 8EM/2015 con l’incremento delle piante organiche di Catania e Sassari cosi come previsto dalla stessa circolare “dopo un periodo di osservazione” che doveva essere di un anno e che ormai ha sfiorato i 10 anni. Crediamo che ormai sia chiaro a tutti , dalla Politica alla stessa amministrazione che i tempi siano maturi per rivedere gli organici. Noi come O.S continueremo a denunciare e a essere megafono, la Sicilia viste le proprie peculiarità deve essere indipendente, deve avere due nuclei a organico completo con operatori Speleo e Altofondalisti formanti e non tagliata fuori da tutta la formazione, ne va della sicurezza in primis del cittadino”. Il Coordinatore regionale Usb vigili del fuoco Sicilia Carmelo Barbagallo

