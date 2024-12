Investimento con i fondi del Pnrr, via ai lavori alla nuova sede a Siracusa dell’ITS Fondazione Archimede

siracusa

Grazie ad un investimento di circa 4 milioni di euro provenienti dai fondi PNRR, la Fondazione ITS Archimede, costituita nell’ottobre del 2010 con, tra i soci fondatori, Istituti di Istruzione Superiore, il Libero Consorzio Provinciale di Siracusa, Università, Enti di Formazione Professionale e aziende private che operano nei settori del Turismo e dei Beni Culturali, segna un importante passo avanti per il Sud-Est della Sicilia. La nuova sede, situata in via Maestranza a Siracusa, in un immobile concesso in comodato d’uso dal Libero Consorzio di Siracusa, non sarà solo un centro educativo d’avanguardia, ma un vero e proprio hub per la ricerca, l’alta formazione e lo sviluppo economico integrato nel settore del turismo e della cultura.«La Fondazione ITS Archimede rappresenta ormai un punto di riferimento per l’alta formazione nel turismo e nei beni culturali in Sicilia, grazie ai percorsi post diploma di alta specializzazione creati e studiati per favorire immediatamente l’ingresso nel mondo del lavoro. Questo progetto consolida la nostra missione: preparare i giovani alle sfide del futuro e contribuire alla crescita del territorio», ha dichiarato il presidente Andrea Corso.L’Accademia Multisettoriale, che sorgerà all’interno del complesso restaurato, integrerà formazione specialistica, innovazione tecnologica e imprenditorialità. Tra gli obiettivi principali c’è la creazione di un acceleratore d’impresa culturale per promuovere lo sviluppo di startup e aziende locali in settori strategici come il turismo 4.0 e l’economia creativa. A disposizione di studenti e startupper le tecnologie più avanzate 4.0, tra interconnessione e intelligenza artificiale di ultima generazione.Si tratterà infine anche della realizzazione di un progetto di volontaria riqualificazione urbana su un immobile di interesse storico, chiuso alla fruizione da almeno vent’anni.«Il nostro impegno va oltre l’insegnamento tradizionale», spiega Giovanni Dimauro, direttore generale dell’ITS. «Con questa nuova sede, puntiamo a trasformare Siracusa in un polo d’eccellenza per l’alta formazione, in grado di attrarre talenti da tutta Italia e dall’estero».Il progetto però non si limita alla formazione tecnica. Attraverso il coinvolgimento di partner istituzionali e aziende private, la Fondazione mira a creare un ecosistema collaborativo che favorisca l’integrazione tra istruzione, ricerca e mercato del lavoro. La sede fungerà da ponte tra studenti, professionisti e realtà imprenditoriali, unendo la tradizione culturale di Siracusa con l’innovazione contemporanea e la digitalizzazione. E soprattutto, resterà aperta e fruibile, con tutte le strumentazioni d’avanguardia presenti, anche oltre l’orario della normale didattica.Con l’apertura della nuova sede, si rafforza il ruolo della Fondazione ITS Archimede come catalizzatore di progresso per il territorio siciliano, in linea con gli obiettivi strategici del Pnrr. Siracusa si prepara così a diventare un centro nevralgico per il turismo sostenibile e l’economia della cultura, offrendo ai giovani opportunità uniche per crescere professionalmente e contribuire allo sviluppo della loro comunità.

