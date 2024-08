La Kore di Enna attiva a Caltagirone un corso di laurea in Infermieristica

UNIVERSITÀ

Previsti oltre 100 posti, dal 12 agosto la registrazione via web alle prove di selezione

Nasce a Caltagirone, su iniziativa dell’università Kore di Enna in collaborazione con l’Asp di Catania e il Comune Calatino, il corso di laurea in Infermieristica. La sede sarà nell’edificio Clementi dell’ospedale Gravina.

L’ateneo di Enna ha emesso il bando, firmato dal rettore Francesco Tomasello, con cui, si «riconosce nella città di Caltagirone la seconda sede del corso di laurea in Infermieristica della Kore con una dotazione di 100 posti oltre a 10 posti per cittadini non dell’Ue e non residenti in Eu».

La data di svolgimento delle prove di selezione per l’ammissione al primo anno del corso di laurea per l’anno accademico 2024-2025 sarà resa nota con una pubblicazione sul sito web dell’università. La registrazione via web alle prove di selezione comincerà il 12 agosto e si chiuderà alle 23,59 del 10 settembre accedendo a questo link: https://unikore.it/cdl-s-news/bando-di-ammissione-al-primo-anno- del-corso-di-laurea-in-infermieristica-classe-l-snt1-anno-accade mico-2024-2025-sedi-di-enna-e-di-caltagirone-integrazione-d-r-49 -2024/