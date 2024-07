«La medicina territoriale è in abbandono». La denuncia di Fismu

sanità

I servizi sanitari territoriali nella provincia di Catania sono «in abbandono, nei poliambulatori metropolitani e periferici». La denuncia viene dal Responsabile Specialistica Ambulatoriale della Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti-FISMU (in UIL-FPL), Cosimo Trovato, che lancia un appello alle forze politiche, all’opinione pubblica e ai mezzi di informazione affinché l’Asp cambi rotta e intervenga.

«Non si vede programmazione»

Per Cosimo Trovato: «Nell’Azienda catanese non si vede una programmazione per i poliambulatori territoriali, ma si viaggia a vista. Il ricambio delle apparecchiature avviene a macchia di leopardo, un esempio: la richiesta di un nuovo eco-cardiografo, fatta da circa due anni, non è ancora stata evasa. E i medici, con grossi sacrifici, sono costretti ad operare con un’apparecchiatura ormai vetusta. Stesso discorso con i computer e le stampanti in uso, che sono ormai logore e obsolete: spesso si guastano e la manutenzione latita. Ci chiediamo che cosa succederà quando partirà (davvero) il fascicolo elettronico e la cartella digitalizzata: è facile prevedere un flop! L’assurdo e il grottesco: spesso non è assicurata non solo la carta per stampare ma neppure, più prosaicamente, la fornitura della carta igienica. Inoltre – continua – il nodo della presa in servizio degli Specialisti che avviene con tempi biblici, con grave nocumento per una adeguata organizzazione dei servizi e quindi per i cittadini».

