Mafia, permesso premio da 15 giorni al boss Ignazio Pullarà

La decisione

Condannato per mafia e omicidio è il terzo boss che negli ultimi tempi ha goduto di permessi premio. La protesta della senatrice Rando (Pd)

l boss mafioso palermitano Ignazio Pullarà, 78 anni, è uscito dal carcere per un permesso premio di 15 giorni concesso dal giudice di sorveglianza di Cuneo. Lo scrive Repubblica Palermo. Pullarà condannato per mafia e omicidio è il terzo boss che negli ultimi tempi ha goduto di permessi premio dopo i mafiosi Paolo Alfano e Raffaele Galatolo. Un altro mafioso, Giovanni Formoso, è in semilibertà ed era stato condannato per la strage di via Palestro a Milano.

Un altro presunto mafioso, Giuseppe Corona, era stato scarcerato una decina di giorni fa per decorrenza dei termini di custodia cautelare (sulla sua condanna si deve pronunciare la Cassazione) e la corte d’Appello di Palermo, su richiesta della procura generale, ha applicato nei confronti dell’imputato, la misura cautelare del divieto di dimora in Sicilia, l’obbligo di permanenza nell’abitazione in orario notturno e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria del luogo dove dimorerà.