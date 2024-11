Maltempo a Catania, alla scuola Brancati cade un pannello dal soffitto. «Caditoie otturate, mai pulite dalla cenere»

I danni

Anche all'omnicomprensivo Musco, sempre a Librino, si sono verificate infiltrazioni d'acqua «e un piccolo allagamento», riferisce il preside

Un pannello del controsoffitto impregnato d’acqua è caduto su un banco di un”aula vuota del’Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Librino. Secondo la dirigente scolastica Elga Schembri però «non è un episodio così insolito: purtroppo succede spesso quando piove forte che si infiltri l’acqua. L’aula era vuota, e non si è fatto male nessuno. Domattina verranno a fare un sopraluogo dal Comune per ripristinare la situazione», fa sapere. Le infiltrazioni, secondo quanto riferisce, sono causate «dalla mancata pulizia delle caditoie per far defluire l’acqua. Oggi sono venuti, come annunciato dal sindaco, i tecnici per vedere la situazione. Ma si tratta di lavori semplici che spero vengano fatti in modo celere».