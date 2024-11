Moto: i campioni degli anni ’70’-’80 hanno dato spettacolo nel campionato regionale regolarità

Sport

Assegnati i titoli 2024 col catanese Tonino Abramo vincitore della classe S2. A squadre successo del team Regolarità 70 di Palermo

I campioni del fuoristrada siciliana degli anni ’80 e ’90 continuano a regalare spettacolo. A Partinico s’è concluso il campionato regionale GR 5 regolarità e dopo le prove che hanno toccato le province di Catania, Siracusa, Enna e Palermo, sono stati decretati i campioni 2024 e nella lista troviamo ex campioni come il catanese Tonino Abramo, che si sono rimessi in moto per divertirsi insieme agli amici in sella alle moto anni ‘70-‘80 che hanno fatto la storia della specialità. Tonino Abramo su Yamaha in gara per il M.C. Taormina New ha vinto il titolo S2.

Il catanese Tonino Abramo in azione

A squadre il Motoclub Regolarità 70 di Palermo ha fatto man bassa di titoli, oltre a vincere la speciale classifica a squadre ha conquistato sei classi, tre titoli al team Scordia Vintage e uno ciascuno ai team Sicilia, Father & Sons, Vikinghi, Tritone e Taormina New.

Una stagione intensa con una media di 45 presenze a prova e diversi piloti che hanno preso parte anche a gare nazionali ed internazionali come il Vintage trophy internazionale che si è corso lo scorso settembre a Camerino nella Marche.

LA FORMULA. Il regionale di regolarità si è corso con una formula snella e divertente tipo endurosprint, due prove speciali vicine con piccolo trasferimento, partenza al mattino, 4 ore di gara e premiazione.

Alcuni catanesi vincitori del titolo regionale regolarità: Michele Padua, Giambattista Strano, Tonino Abramo e Giuseppe Garaffo

I CAMPIONI 2024. Ecco tutti i campioni regionali regolarità 2024. D3 125: Paolo Caruso (Regolarità 70) su Cagiva. D5 250: Giovanni Musumeci (Scordia Vintage) su Puch. D6 oltre: Carlo Vella (Regolarità 70) su Ktm. C4 125: Filippo Costanzo (Sicilia) su Swm. C5: Filippo Faraone (Regolarità 70) su Swm. 4T 81: Vincenzo Ficarotta (Regolarità 70) su Honda. T 89: Michele Padua (Scordia) su Yamaha. X1: Pietro Cillari (Father & Sons) su Cagiva. X2: Gabriele Ramirez (Regolarità 70) su Suzuki. S1: G.B. Strano (Vikinghi dell’ Etna) su Honda.

Il catanese Tonino Abramo