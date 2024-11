Noto: tenta di uccidere l’ex compagno della figlia. Arrestato

Il fatto

L'episodio nella centrale via Cavour. L'autore è stato fermato da polizia e carabinieri a Ispica, dove risiede

Tentato omicidio a Noto ieri intorno alle 15,30: dopo una lite in famiglia, aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro l’ex compagno della figlia, 19enne, senza colpirlo. Dopo alcuni minuti l’indagato ha sparato altri 5 colpi di pistola verso l’abitazione del giovane. L’episodio è avvenuto in Via Cavour, una delle strade principali del centro storico barocco.

I carabinieri e la polizia di Noto hanno fermato per tentativo di omicidio e detenzione abusiva di arma il 48enne di Ispica con precedenti di polizia che nel pomeriggio. Verso le 21 i carabinieri hanno fermato l’uomo a Ispica dove risiede. Nel corso della perquisizione è stata trovata una pistola detenuta illegalmente. Secondo una prima ricostruzione sabato pomeriggio sarebbe avvenuta una lite tra la figlia del 48enne e l’ex fidanzato.

