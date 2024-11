Palermo, un carabiniere in convalescenza sventa un furto in pizzeria

Il caso

Un uomo stava rubando un borsellino da una borsa

A Palermo un carabiniere in convalescenza per motivi di servizio ha sventato il furto di un borsellino da una borsa in una pizzeria da parte di un 40enne ed ha poi chiamato i colleghi, che hanno denunciato l’uomo per furto aggravato.

L’episodio è accaduto in un locale di Via Pitrè, dove il militare dell’Arma – che ad ottobre scorso aveva riportato alcune lesioni durante un arresto – stava cenando. Il carabiniere ha notato un uomo che con una mossa fulminea era riuscito a sfilare un borsellino da una borsa poggiata su una sedia del locale e lo ha bloccato. Poi ha avvisato la centrale operativa ed atteso l’arrivo dei colleghi, ai quali ha consegnato l’indagato.

