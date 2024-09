Pallamano: doppia festa siciliana, Supercoppa donne all’Erice e al maschile vince Bressanone con in panchina il siracusano Andrea Izzi

Sport

Terzo trionfo per le trapanese del presidente Michele Ingardia, che sabato saranno al via dell'A1 donne con lo scudetto nel mirino. In campo anche l'etnea Chiara Priolo. Gli altoatesini sognano in grande con il tecnico aretuseo. I complimenti di Sandro Pagaria presidente Figh Sicilia

La pallamano siciliana fa festa grazie all’ennesima impresa firmata dalle ragazze dell’Ac Life Style Handball Erice. Il sette siciliano ha vinto per la terza volta consecutiva la Supercoppa italiana di pallamano femminile superando al Palasport di Bressanone le padrone di casa col netto punteggio di 30 a 21. Con questo successo la squadra trapanese guidata dall’allenatore spagnolo Ignacio Aniz Legarra, coadiuvato dall’assistente argentino Bruno Pedro Tronelli Cosentino e dal preparatore atletico danese Mattias Matzeu Malchau entra nella storia della Supercoppa italiana rosa, visto che l’impresa di vincere tre volte questo trofeo era riuscita in passato solo ad altre due squadre, le pugliesi del Conversano (2014-2016) e le campane del Salerno (2020-2022).

Tecnici, dirigenti e atlete dell’Handball Erice in trionfo in Supercoppa donne

Nelle file dell’Handball Erice del presidente Michele Ingardia e del vicepresidente Robert Biasizzo, settima vittoria in questa competizione per la pivot Antonella Coppola e soprattutto una bella rivincita in campo dopo aver perso la finale scudetto 2024 proprio contro le altoatesine.

“Non ci si stanca mai di vincere – sottolinea Antonella Coppola – ogni volta è come la prima e sono felicissima di averlo fatto con questa maglia. La società ha investito tanto anche quest’anno ed è normale che le ambizioni siano quelle di vincere tutto. Lo scorso anno abbiamo sfiorato un risultato storico per tutta la Sicilia, ma quest’anno ci riproviamo con più forza, entusiasmo e volontà. Tutti gli innesti sono stati fatti con criterio, la squadra è duttile e con grande valore. E questa vittoria ci aiuterà a sentirci ancora meglio”.

L’abbraccio delle compagne ad Antonella Coppola

“Siamo molto felici per aver conquistato questo trofeo – aggiunge l’altra pivot Marianela Tarbuch – non abbiamo dimenticato la sconfitta nella finale scudetto contro Bressanone e aver vinto contro di loro ci dà molta soddisfazione. In realtà, però, questo successo ha ancora più valore, se consideriamo che era la prima gara ufficiale della stagione e non sapevamo come ci saremmo trovate insieme in campo. L’obiettivo per quest’anno? Sempre lo stesso, ma non lo dico. Vogliamo ottenere il massimo”.

Marianela Tarbuch (Erice) in azione

LE PROTAGONISTE: IN CAMPO ANCHE L’ETNEA CHIARA PRIOLO. Tra le le straordinarie protagoniste dell’Erice scese in campo nella vittoriosa sfida di Supercoppa contro il Bressanone c’era anche l’etnea Chiara Priolo cresciuta all’Aetna Mascalucia.

L’etnea Chiara Priolo (Erice)

Ecco le campionesse dell’Erice in Supercoppa: Lorena Benincasa, Nicole Bernabei (2 reti), Antonella Coppola (1), Melina Cozzi, Francesca Di Prisco (1), Karichma Ekoh (10), Martina Iacoviello, Giulia Losio (3), Chana Masson, Pinto Pereira, Gabriela Pessoa (8), Chiara Priolo, Romina Ramazzotti, Irene Rios, Marianela Tarbuch 5.

Dieci reti per Karichma Ekoh (Erice) top scorer della finale di Supercoppa vinta dalle trapanesi

E sabato per l’Handball Erice esordio in Serie A1 donne alle 18 al “PalaCardella” di Erice contro il Leno.E a Bressanone è stata una doppia festa siciliana visto che sulla panchina del Bressanone che ha vinto la Supercoppa maschile battendo in finale i puglisi dello Junior Fasano (39-32) c’era il tecnico siracusano Andrea Izzi. Il tecnico siracusano, già dallo scorso anno alla guida del settore giovanile della squadra altoatesina, è stato promosso in prima squadra per provare a riportare lo scudetto maschile a Bressanone che manca ormai da troppo tempo.

Il tecnico siracusano Andrea Izzi fa festa dopo il successo in Supercoppa con il Bressanone con il siracusano Alfio Settembre suo compagno di squadra in passato e adesso anche lui tecnico

“Sono naturalmente orgoglioso di questo percorso – erano state le prime parole di Andrea Izzi dopo che era subentrato a Micheal Niederwieser, il quale dall’aprile scorso aveva preso il posto, a sua volta di Davor Cutura per cercare di portare a Bressanone un scudetto al maschile che manca da 32 anni – e adesso dopo questo primo successo siamo già proiettati già verso la nuova stagione”. Andrea Izzi è arrivato lo scorso anno a Bressanone dopo essere stato all’Aretusa di B maschile e nel 2000 con l’Eos Siracusa era stato il primo allenatore siciliano a vincere uno scudetto, poi è stata la volta dell’altro siracusano Sandro Fusina con il Bolzano uomini e dell’ennese Salvo Cardaci con il Salerno donne.

Sandro Pagaria, ennese, presidente della Federpallamno siciliana

“La Sicilia tutta – le parole di Sandro Pagaria, presidente della Federpallamano Sicilia – fa i complimenti all’Handball Erice per la conquista della Supercoppa. Brave ragazze orgoglio del movimento siciliano“.