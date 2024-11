Pallamano: in European Cup primo stop in Polonia per l’Handball Erice

Sport

Dopo un avvio equilibrato le siciliane hanno pagato caro un break delle padrone di casa. Sabato nella sfida di ritorno al PalaCardella servirà una grande prova per superare il turno

Arriva la prima sconfitta in stagione per le ragazze dell’Handball Erice. Oggi è arrivata infatti con una netta sconfitta la gara d’andata del secondo turno di Ehf European Cup in Polonia contro il Gniezno. Adesso diventa difficile, ma non impossibile, il tentativo di rimonta in gara-2, sabato prossimo al PalaCardella.

Oggi è risultato decisivo per le polacche il break fra il 20’ del primo tempo e il 6’ del secondo (dal 9-10 al 19-10) che ha condizionato la partita delle ericine. Dopo un inizio equilibrato (6-6, gol di Cozzi, al 9’) illude che possa essere un match pari. Invece, con il trascorrere minuti, nonostante il contributo della nuova arrivata Maxime Struijs, ogni operazione si complica e il risultato finale ha messo in mostra la differenza fra le due squadre: sabato prossimo Erice proverà una storica rimonta.

L’Handball Erice al completo nella sfida di ieri in Polonia

IL TABELLINO

Urbin Gniezno-Handball Erice 30-18 (16-10)

Mks Urbin Gniezno: Hypka, Wabinska, Szczepanik 3, Hartman 5, Lipok 7, Schlabs 1, Kuriata 2, Musial, Cygan 6, Glebocka 2, Nurska, Tanas, Swierzewska 1, Konieczna, Matysek 2, Barktoviak 1. All. Roman Solarek.

Handball Erice: Masson, Priolo, Pinto Pereira, Bernabei 1, Losio 3, Benincasa, Cozzi 1, Iacovello, Di Prisco, Pessoa 4, Ateba 4, Rios, Ramazzotti, Struijs 4, Tarbuch 1. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki.