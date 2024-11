Pallamano: oggi Handball Erice atteso in Polonia per il secondo turno dell’European Cup

Sport

Il sette siciliano ospite del Gniezno. Il portiere Pinto Pereira: "Siamo concentrate". Fermi i massimi campionati maschili siciliane in campo oggi e domani per la Serie A2 donne e Serie B maschile

Fermi i due massimi campionati maschili (in A Gold l’Albatro Siracusa tornerà in campo il 16 ospitando il Bolzano e in A Silver sempre il 16 sfide interne per il Th Mascalucia col Carpi e per l’Haenna con Sassari) per gli impegni della Nazionale nelle qualificazioni in vista degli Europei 2026 (gli azzurri hanno perso di misura in Spagna 31-30 e domani alle 18 a Fasano la sfida con la Serbia) riflettori puntati sul secondo turno dell’European Cup donne che vedrà oggi (via alle 17) l’Handball Erice, leader in solitario in A1 donne fare vista in Polonia all’Urbis Gniezno, formazione che naviga al 4° del suo campionato nazionale.

Oggi per la sfida contro le polacche il tecnico spagnolo dell’Erice, Ignacio Aniz Legarra Iñaki avrà a disposizione le due due nuove arrivate: Maxime Struijs, terzino olandese, classe 1994, e Lucia Dalle Crode, ala sinistra, classe 1998.

Il portiere Daniele Pinto Pereira (Handball Erice)

“Abbiamo lavorato molto bene durante questa settimana presenta la partita in Polonia Daniela Pinto Pereira, portiere dell’Erice – correggendo alcuni errori dell’ultima gara di campionato contro Cassano e analizzando la squadra polacca. Sappiamo benissimo che non sarà una partita facile, con le difficoltà tipiche di una gara in trasferta come questa, che arriva sempre al termine di un viaggio lungo e stancante. Dovremo essere molto concentrate e mantenere la calma per portare a casa il miglior risultato possibile”

Terzetto di tecnici e dirigenti dell’Halikada Gattopardo: Rossella Porrello, Davide Munda e Nuccio Bona

SERIE A2 DONNE. La seconda giornata comincia oggi con le ennesi del Mattroina di Francesco Andolina che ospiteranno oggi (via alle 16,30; Giallongo e Botano) il Prato. Domani (via alle 11; Pezzer e Nania) è invece in programma il secondo derby siciliano con il Trapani di Laura Avram ospite dell’Halikada Gattopardo Palma di Montechiaro di Nuccio Bono e Rossella Porrello.

Irene Gerratana, Eleonora Di Benedetto, Elena Giuffrida (Mattroina)

SERIE B MASCHILE. La quarta giornata parte oggi con tre partite: Cus Palermo B-Pgs Villaurea Pa (19,30; Nania e Pezzer); Bc Messina-Il Giovinetto (18,30; Micciulla e Bozzanga) e Gagliano Aetna-Avola (19; Giallongo e Campailla).