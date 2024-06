Peculato, assolto un dirigente regionale

La sentenza

Era dirigente generale del dipartimento di Protezione civile

La prima sezione della corte d’appello di Palermo ha assolto il dirigente regionale Pietro Lo Monaco, accusato di peculato. In primo grado era stato condannato a 2 anni e 6 mesi, all’interdizione dai pubblici uffici, alla confisca di 56mila euro e di tutti i contributi versati in relazione all’emolumento percepito per un incarico aggiuntivo, secondo l’accusa in violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti regionali.

Il burocrate è difeso dall’avvocato Roberto Mangano. La contestazione riguardava l’incarico ricoperto da Lo Monaco, quale dirigente generale del dipartimento di Protezione civile della Regione siciliana, e nominato commissario per fronteggiare le emergenze determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche dell’ottobre 2009 in provincia di Messina.