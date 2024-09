Per il Crocifisso della Pioggia Irene Catarella / Margherita Abatellis spiega la Chiesa dell’Annunziata

cammarata

Storia e tradizioni oppure Rievocazione storica

Sentire la storia di una devozione, dell’architettura e delle opere d’arte di una chiesa è affascinante, soprattutto se a raccontarla è la Professoressa Irene Catarella, appassionata storica, letterata, innamorata delle tradizioni, nei panni della Contessa Margherita Abatellis e se a circondarla ci sono i membri del Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini di cui è Presidente. Ed è così che la Poetessa dell’# Irene Catarella ha fatto ritornare dal passato la nobile antenata e che i meravigliosi ragazzi dell’Arca onlus Roberta e Pasqualino insieme con la vicepresidente Simona Infantino e la tesoriera Pina Reina ne hanno rappresentato la dinastia.

Per l’inaugurazione della festa del Crocifisso della pioggia nel quartiere cammaratese di Gianguarna organizzata dal Comitato del Santissimo Crocifisso della Pioggia, subito dopo la santa messa celebrata nella Chiesa dell’Annunziata dove il simulacro troneggia nell’abside e presieduta dal fine studioso e storico cammaratese Padre Vincenzo Lombino insieme all’Arciprete emerito e rettore dell’Annunziata, figura centrale della società cammaratese, Don Mario Albanese, la Professoressa Irene Catarella ha spiegato la storia del Monastero delle Benedettine annesso alla Chiesa, che per la sua presenza fu detta “Badia di sotto”, fondato dal bisnonno di Margherita il Conte Federico I Abatellis, ma anche la storia della stessa Annunziata, l’unica chiesa nella provincia di Agrigento che presenta ancora la cosiddetta “Appinnata”, cioè un portico antistante il cui ingresso è sovrastato da un arco a sesto acuto con un’epigrafe che indica il benefattore Barnaba Callari come colui il quale lo fece eseguire (o restaurare) nel 1521, ma sicuramente con il beneplacito della Contessa Margherita che governò Cammarata in quel periodo.