Pesi: la Sicilia fa festa agli Europei U.23, il nisseno Federico La Barbera è d’oro, argento per la palermitana Giulia Miserendino

In Polonia firmate due grandi imprese. Elezioni Fipe Sicilia: il nisseno salvatore Parla riconfermatissimo alla presidenza. Alberto Miglietta nuovo presidente nazionale, succede al nisseno Antonio Urso. Nel consiglio nazionale il nisseno Maurizio Sardo

La Sicilia grande protagonista agli Europei Under 23 di sollevamento pesi in via di svolgimento a Raszyn in Polonia. Il nisseno Federico La Barbera (Gs Fiamme Oro) si è laureato per la seconda volta consecutiva campione Europeo Under 23 nella categoria fino a 55 kg e la palermitana Giulia Miserendino (Gs Fiamme Oro) ha vinto l’argento nella categoria 64 kg.

Federico La Barbera è stato protagonista di una prova maiuscola, argento nello strappo sollevando 103 kg di strappo e oro nello slancio con 130 kg che gli hanno consentito di salire sul gradino più alto del podio con 233 kg, bissando il titolo conquistato nel 2023 in in Romania e migliorando il suo totale di 7 kg.

Il campione nisseno Federico La Barbera (Gs Fiamme Oro)

“Sono molto soddisfatto di essermi riconfermato campione Europeo –le parole di Federico La Barbera, accompagnato in gara dall’ex campione nisseno Mirco Scarantino, tecnico della sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro di Caltanissetta, dal d.t. delle Fiamme Oro Sergio Mannironi e dal tecnico federale Gonario Corbu – perchè questo era il mio obiettivo. Purtroppo ho lasciato qualche chilogrammo per strada, soprattutto nello strappo, ma mi sono avvicinato ai 234 kg del mio titolo assoluto italiano del 2023. Quando sono salito in pedana per l’ultima prova ho pensato solo che volevo sollevare quel bilanciere, non importa in che modo, dovevo sollevarlo e in effetti la prova non è stata bella tecnicamente ma in certi casi poco importa”.

La palermitana Giulia Miserendino (Gs Fiamme oro) in azione

Il ritorno in pedana di Giulia Miserendino, è stato straordinario con la palermitana che ha vinto l’argento nello strappo con 102 kg e nel totale con 218 kg, nella categoria fino a 64 kg, che aveva lasciato nel 2021 a favore della 71 kg, e che ora la vede di nuovo protagonista.

Giulia Miserendino, 22 anni

“Questa è stata la mia prima gara nella 64 kg dopo tre anni nella 71 – sottolinea Giulia Miserendino, 22 anni – non è stato facile e sicuramente mi devo riambientare nel mio corpo e nella categoria ma sono certa che questo è il mio spazio. Mi sento a mio agio, più performante; devo sistemare ancora qualcosa ma ho ritrovato le mie vecchie vibes e tutto quello che è successo negli ultimi mesi mi hanno dato una spinta enorme: ora so dove voglio arrivare”.

Claudio Scarantino (Gs Fiamme oro) in azione

In Polonia in azzurro anche il giovane nisseno Claudio Scarantino (Gs Fiamme Oro), figlio d’arte, papà Giovanni azzurro in tre Olimpiadi e il fratello Mirco azzurro in due edizione dei Giochi. Claudio Scarantino impegnato nella categoria 67 kg junior ha chiuso al settimo posto con un totale di 263 kg.

Il riconfermatissimo presidente Fipe Sicilia: il nisseno Salvatore Parla

FIPE SICILIA: SALVATORE PARLA CONFERMATO ALLA PRESIDENZA. Due podi siciliani agli Europei Under 23 che aprono nel migliore il quadriennio olimpico del riconferamto presidente della Fipe Sicilia Salvo Parla. In occasione dell’assemblea regionale elettiva delle Fipe che si è svolta all’Hotel San Michele di Caltanissetta. Il presidente Salvatore Parla è stato riconfermato col il 99,5% dei voti e a completare la squadra di consiglio sono stati eletti i consiglieri dirigenti Cristiano Campione e Vito Nasello, il consigliere in quota tecnici Enrico Ruggeri e la consigliera il quota atleti Federica La Franca.

Il presidente della Fipe nazionale Alberto Miglietta e il presidente Fipe Sicilia Salvatore Parla

All’assemblea presente il neo presidente nazionale Alberto Miglietta (eletto con il 99,68% dei voti succedendo al nisseno Antonio Urso, mentre nel nuovo consiglio federale fa parte il maestro nisseno Maurizio Sardo) che ha potuto constatare di persona la grande coesione delle società siciliane.

Il presidente Alberto Miglietta e il nuovo consiglio nazionale dove tra gli eletti c’è il maestro nisseno Maurizio Sardo

E grande festa per Antonio Urso, che dopo venti anni di Presidenza, ha lasciato il vertice della Fipe. Il grande dirigente nisseno, anche Segretario Generale della Federazione Internazionale da due anni, ha ricevuto la medaglia d’oro della Federazione dalle mani del segretario generale Francesco Bonincontro, al termine di una cerimonia che si è svolta all’Hotel Hilton di Roma.

Il nisseno Antonio Urso, per 20 anni grandissimo e apprezzato presidente della Fipe nazionale

