Ponte sullo Stretto, domani nuova manifestazione di protesta a Messina

Contro l'opera

La Cgil sarà di nuovo in piazza con i movimenti «No Ponte»

«Domani la Cgil sarà nuovamente in piazza a Messina con il popolo «No Ponte» per confermare la netta contrarietà a una infrastruttura la cui progettazione continua ad essere lacunosa e omissiva, senza certezza alcuna sui costi finali e dannosa sotto ogni punto di vista, sociale, ambientale e paesaggistica». Lo dice il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo.

«Più che una grande opera – aggiunge – la vicenda del ponte sullo Stretto sembra sempre più un grande gioco di prestigio nel quale comunque, alla fine, ci sarà solo un perdente: il Sud del Paese, che si ritroverà più povero, con meno infrastrutture e con una ancor più scarsa capacità di attrarre quegli investimenti necessari per il rilancio del suo sistema industriale e produttivo. Per questo la mobilitazione non si fermerà, e se non ci saranno passi indietro del governo, il prossimo appuntamento sarà a Roma, davanti al ministero delle Infrastrutture».

