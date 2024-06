Ragusa, alla riscoperta della vallata Santa Domenica

Attualità

La passeggiata di Direzione Ragusa si è tenuta oggi pomeriggio

Alla riscoperta della vallata Santa Domenica. Oggi pomeriggio, iscritti e simpatizzanti di Direzione Ragusa si sono ritrovati nella zona di accesso di via Carlo Alberto Dalla Chiesa per una prima presa di contatto con i lavori che sono stati effettuati e che hanno permesso di recuperare il sito che sorge nel cuore del centro storico cittadino. A fare da guida lo stesso sindaco Peppe Cassì mentre l’attività effettuata è stata illustrata nel dettaglio dal vicesindaco nonché assessore ai Lavori pubblici Gianni Giuffrida.