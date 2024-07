Ragusa, caldo insopportabile per le vie di Ibla. Turisti in difficoltà

Attualità

La proposta di Comibleo: "Il Comune attrezzi dei gazebo nei punti nevralgici per favorire l'ombra"

“L’eccessivo caldo di questi giorni sta mettendo a dura prova la buona determinazione dei visitatori e dei turisti di apprezzare al meglio le nostre bellezze architettoniche. Le temperature troppo elevate costituiscono un pericolo, soprattutto per le persone anziane, e sono molte quelle in giro, che approfittano dei giorni estivi per visitare la città antica. Ecco perché ci sentiamo di lanciare un suggerimento: perché non predisporre dei punti di ristoro, opportunamente e adeguatamente organizzati, per garantire un minimo di sostegno a tutti coloro che hanno scelto queste giornate per venirci a trovare?”. E’ la proposta lanciata all’Amministrazione comunale dal Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, dopo avere appurato come ci sia grande difficoltà per queste persone ad andare in giro proprio a causa della situazione meteo che non è certo delle più semplici.