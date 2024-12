Ragusa, preghiera di affidamento dei ragazzi Acr all’Immacolata

Notizie

Continuano le celebrazioni che si stanno svolgendo nella città antica

Tra i momenti spiritualmente più intensi di questa edizione del programma dei festeggiamenti dell’Immacolata a Ragusa, l’incontro di preghiera e affidamento alla Vergine da parte dei ragazzi dell’Acr. I piccoli, ieri pomeriggio, sono stati accolti dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, e nella chiesa di San Francesco all’Immacolata, che ospita il simulacro che sarà poi portato in processione, hanno avuto l’opportunità di manifestare tutta la propria attenzione nei confronti di un rito che ogni anno si ripete con speciale devozione.