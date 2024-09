Ragusa, proseguono le celebrazioni in onore di San Francesco d’Assisi

Società

Lunedì la memoria liturgica di San Pio da Pietrelcina

Continuano da domani, domenica 22 settembre, le celebrazioni in onore di San Francesco d’Assisi, tuttora in fase di svolgimento nell’omonima parrocchia di piazza Cappuccini a Ragusa dove si sono tenute, martedì scorso, le iniziative (nella foto di Salvo Bracchitta) per la festa dell’impressione delle stimmate. Domani, alle 9,30, ci sarà la santa messa, alle 11 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, il sacerdote Nicola Iudica. Alle 18 la recita del Rosario e la coroncina a San Francesco d’Assisi, alle 18,30 la santa messa, presiede l’Eucarestia padre Giovanni Iacono, ocd, priore del santuario della Madonna del Carmelo di Ragusa. Anima la comunità parrocchiale.