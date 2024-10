Rapine a Palermo: oggi in un centro scommesse, nei giorni scorsi a un negozio di detersivi

Sicurezza

I rapinatori hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi

Armati di pistola hanno fatto irruzione nella sala scommesse Intralot che si trova in corso Tukory ad angolo con via Perez, nel centro di Palermo. I tre rapinatori hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi. Il bottino è da quantificare anche se ieri con la Champions League le scommesse sono state numerose. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel locale e anche nella zona attorno alla sala scommesse.