Razionamento acqua a Palermo, il dirigente Amap: «Piano sarà sottoposto alla cabina di regia»

la polemica

Dopo la smentita di qualche ora fa, Amap torna a parlare del piano di razionamento per voce dell'amministratore Di Martino

Nelle scorse ore l’azienda municipalizzata che gestisce la fornitura d’acqua a Palermo aveva negato che il piano per un razionamento dal 22 luglio fosse reale, derubricando a «fake news» quanto diffuso. Ora torna a scrivere Alessandro Di Martino, amministratore unico della società di cui nelle scorse ore il presidente della Regione Renato Schifani aveva “suggerito” la rimozione al sindaco Roberto Lagalla. «Il piano minimale di razionamento è già definito. Preso atto delle osservazioni delle competenti strutture regionali, ritengo opportuno chiarire che ogni azione messa in atto da Amap nella gestione di quella che rappresenta una delle più’ gravi crisi idriche degli ultimi 30 anni, è stata sempre ispirata da un principio di massima cautela a tutela dei servizi resi alla popolazione», ha detto Di Martino in una nota. Il piano secondo il dirigente Amap «ha l’obiettivo di fare in modo che le riserve idriche siano preservate oltre la scadenza prevista di fine anno, nella consapevolezza delle incertezze che si registrano negli ultimi anni sulla entità delle precipitazioni della stagione autunnale».

Le misure da concordare con la cabina di regia per l’emergenza