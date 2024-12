Red Bull Basement 2024: il progetto italiano “BatterlT” nella top ten della finale mondiale di Tokyo

Notizie, Mondo

L'evento globale pensato per sostenere una nuova generazione di innovatori ha visto tra i 40 finalisti Andrea Berti e Andrea Miotto, due ventiseienni di Montebelluna, che hanno ideato una batteria innovativa. La vittoria è andata al filippino Gamayon con la sua idea "AgriConnect"

Il progetto italiano “BatterIT” è entrato tra i top 10 della finale mondiale a Tokyo del Red Bull Basement l’evento globale pensato per sostenere una nuova generazione di innovatori e aiutarli a sviluppare e lanciare idee tecnologiche straordinarie capaci di sfidare lo status quo e ridefinire gli standard.

Delle oltre 110.000 candidature presentate per l’edizione 2024, i 40 vincitori nazionali sono stati invitati alla finale di Tokyo, dove non c’è stata una semplice premiazione, ma l’occasione peracquisirele competenze, la fiducia e i contatti necessari a trasformare le loro visioni in realtà.

E a Tokyo tra i 40 team finalisti, provenienti da ogni parte del mondo, Italia protagonista con il progetto “BatterIT”, che si è piazzato tra i migliori 10 concorrenti a livello globale. Nata dalle menti di due ragazzi ventiseienni di Montebelluna Andrea Berti e Andrea Miotto, l’idea consiste in una batteria innovativa, con ridotta dipendenza dai materiali rari grazie all’impiego del sodio, un elemento abbondante e sostenibile. Una soluzione che punta a trasformare il settore dei trasporti, verso una mobilità elettrica sempre più accessibile e sostenibile.

Andrea Berti e Andrea Miotto nella “top ten2 della finale di Tokyo del Red Bull Basament 2024

“Essere tra i 10 migliori progetti al mondo è già una vittoria per noi – hanno commentato i due ragazzi trevigiani – abbiamo avuto l’opportunità di condividere la nostra idea con una community globale di innovatori e di imparare da alcuni dei migliori mentori e imprenditori del settore”.

La vittoria del Red Bull Basement 2024 è andata al filippino Aldrin Sojourner Gamayon e alla sua idea innovativa “AgriConnect”, una rivoluzionaria piattaforma di tracciamento agricolo coadiuvata dall’intelligenza artificiale, che attraverso un’apposita applicazione permette ai piccoli agricoltori di monitorare le colture, aumentarne la resilienza e migliorarne la resa, anche nelle aree più remote e disagevoli. Aldrin Sojourner Gamayon proviene da una famiglia di agricoltori, e la sua idea è quindi fortemente radicata nella sua storia personale.

Il filippino Aldrin Sojourner Gamayon vincitore del red Bull Basemente 2024 (Credit: Jason Halayko / Red Bull Content Pool)