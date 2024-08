Rifiuti a San Gregorio, Dusty replica all’assessore Cambria: «Sempre rispettati gli accordi»

Catania

L’amministratrice della Società che gestisce il servizio di raccolta nel comune etneo respinge le accuse: «Noi disponibili a collaborare»

La società Dusty, che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a San Gregorio, contesta quanto dichiarato dall’assessore comunale all’Ecologia, Salvo Cambria, che aveva lamentato dei disservizi su un articolo pubblicato dal nostro quotidiano nell’edizione del 12 agosto.

Una risposta «al netto di polemiche inutili»

«Al netto di polemiche inutili – dichiara l’amministratore unico di Dusty, Rossella Pezzino de Geronimo – si evidenzia che la nostra Azienda ha da sempre rispettato gli accordi presi e che è nel proprio Dna cercare di dare il massimo ai propri partner-clienti. Dusty, infatti, va considerata come il partner operativo dei Comuni e non come un nemico dei Comuni stessi. Anche con il Comune di San Gregorio – prosegue Pezzino de Geronimo – Dusty ha sempre rispettato gli impegni assunti restando nei binari di numerose e specifiche procedure e nel rispetto delle certificazioni di qualità di cui Dusty è in possesso».

Il problema della raccolta cenere