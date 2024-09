Terme di Acireale, interviene il sindaco Barbagallo: «Soddisfatto, cronoprogramma intenso»

La nota

«ho riscontrato un impulso politico e amministrativo mai visto», dice i primo cittadino acese commentando l'incontro con la Regione

Oggi pomeriggio a Palazzo D’Orleans si è svolto il vertice convocato dal presidente della Regione per informare i rappresentanti delle istituzioni e degli enti locali di Acireale e Sciacca sugli esiti delle attività svolte dai dipartimenti regionali, coordinati dal tavolo tecnico istituito per il rilancio dei complessi termali. «Mi ritengo soddisfatto – dichiara al termine dell’incontro il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo – Ringrazio il presidente Renato Schifani ed i dirigenti regionali dei dipartimenti coinvolti, perché ho riscontrato un impulso politico e amministrativo mai visto su un tema di fondamentale importanza per lo sviluppo turistico delle nostre Città. Continueremo a lavorare con un cronoprogramma molto intenso e ben definito che porterà, ne sono convinto, alla riapertura delle Terme di Acireale e Sciacca. Ringrazio anche l’onorevole Nicola D’Agostino, che segue da anni la vicenda e che, insieme all’assessore Edy Tamajo, ha spinto per inserire all’interno del Fondo di Sviluppo e Coesione le somme utili a rendere possibile la riapertura delle Terme»

