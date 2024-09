Un 62enne a Catania faceva consegne a domicilio di droga fino a casa

Arrestato il "rider"

I carabinieri lo hanno arrestato a San Cristoforo dopo una consegna: nel marsupio tre pezzi di "cocaina in pietra"

A Catania, nel quartiere San Cristoforo, un “rider” di 62 anni consegnava dosi di droga fino all’uscio di casa. Ad arrestarlo da carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania. I militari dell’Arma sono riusciti a entrare in una abitazione dopo la consegna dell’”ordinazione” e nel marsupio dell’uomo hanno trovato tre pezzi di cocaina in pietra, il più grande del peso di oltre 20 grammi.