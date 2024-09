Un altro incidente sulla Statale 121 nei pressi di Misterbianco: lunghe code da Catania

Notizie

L'incidente in direzione Paternò

Un altro incidente questa mattina lungo la Statale 121, in direzione Paternò. Nei pressi dello svincolo per Misterbianco si è verificato l’impatto tra un camion e un’automobile. Ancora da ricostruire le dinamiche e le condizioni dei conducenti. Intanto il traffico lungo la circonvallazione di Catania è rallentato: in aggiornamento.

Il conto degli incidenti di grave entità ha visto nel Catanese un alto numero di vittime in questi giorni di settembre: l’ultimo ieri a Belpasso, che ha causato la morte di un motociclista 40enne. Pochi giorni prima un 15enne era deceduto a Ramacca. Sulla 121 la scorsa settimana si era invece ribaltata un’auto, senza gravi conseguenze per il conducente

