UNIKORE: test di ammissione, scadenze e modalità d’iscrizione

Università Kore

Tutte le informazioni e le novità per l’anno 2024/2025

Enna. Ultime chiamate per l’appuntamento con il futuro di migliaia di neodiplomati alle prese con la scelta del corso universitario.

All’Università Kore di Enna che all’interno della sua prestigiosa offerta formativa calibrata per offrire una formazione solida unita a corsi di laurea che diano concreti ed immediati sbocchi lavorativi, è infatti tempo di scadenze per i test di ammissione ai corsi di laurea in scienze infermieristiche che hanno sede a Caltagirone, medicina e chirurgia che ha sede ad Enna, mentre si preparano a partire i corsi di laurea in Ingegneria per la sostenibilità ambientale a Siracusa e che ha un indirizzo che si svolge a Gela e Scienze della formazione primaria che da quest’anno conta 390 posti, funzionerà per un ristretto numero di iscritti del sud-est anche a Siracusa per lo svolgimento contestuale del tirocinio obbligatorio.

Corso di laurea in Scienze infermieristiche a Caltagirone.

Si tratta di un nuovo corso che si aggiunge a quello già attivo a Enna. Si svolgerà interamente nell’ospedale Gravina di Caltagirone. Dispone di 100 posti per cittadini europei cui si aggiungono 10 posti per cittadini extra europei. Le prove di ammissione si svolgeranno a Caltagirone e a Enna il 26 settembre. Le domande vanno presentate oggi.

Corso di laurea in Ingegneria per la sostenibilità ambientale a Siracusa

Si tratta dell’unico corso di laurea immediatamente professionalizzante attivo in Sicilia da tre anni. Si svolgerà interamente a Siracusa in collaborazione con le aziende impegnate nel polo industriale nel recupero ambientale e nella riconversione energetica green. Un indirizzo si svolge a Gela in collaborazione con ENI. Il corso è a numero chiuso. Il relativo bando è in corso di emanazione

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Si tratta del corso di laurea immediatamente abilitante alla professione dei medico chirurgo. All’Università Kore sono stati assegnati ulteriori 40 posti ed altri 16 sono riservati per cittadini extra europei, che portano il totale a 416 posti per il nuovo primo anno. Le lezioni si tengono interamente a Enna. Il tirocinio si svolge lungo il percorso di 6 anni nell’ospedale Umberto I di Enna e nelle altre strutture ospedaliere convenzionate. Le prove di ammissione per i posti aggiuntivi si sono appena svolte a distanza. Importante da sapere è che il Dipartimento di Medicina della Kore di Enna si arricchisce da quest’anno anche delle prime scuole di specializzazione per laureati. I Ministeri dell’Università e della Salute hanno autorizzato l’attivazione delle specializzazioni in: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, igiene e medicina preventiva, ginecologia e ostetricia, ciascuna dotata di borse di specializzazione.

L’Ospedale Umberto I di Enna – che è diventato ospedale di riferimento universitario con la convenzione stipulata tra l’Università Kore e la Regione Siciliana – ospiterà da quest’anno le lezioni di Medicina del II e III anno e l’intero triennio del corso di Infermieristica nel nuovo edificio realizzato dall’Università accanto al complesso ospedaliero. In questo edificio verrà ospitato anche un asilo nido inter-aziendale grazie al protocollo d’intesa stipulato tra l’Università Kore e l’Asp di Enna.

Scienze della Formazione primaria.

Il corso di laurea che daquest’anno conta 390 posti, funzionerà per un ristretto numero di iscritti del sud-est anche a Siracusa per lo svolgimento contestuale del tirocinio obbligatorio. A Siracusa la Kore ha da alcuni anni una sede di rappresentanza nella centralissima piazza Archimede.

Novità per l’anno accademico 2024/2025.

Il Grand Hotel del Lago, situato a Pergusa, frazione di Enna, acquistato dall’Università Kore, è pronto a diventare residenza universitaria per 72 studenti. La location per la nuova residenza universitaria è decisamente tra le migliori, trovandosi all’interno di una località turistica provvista di tutti i servizi essenziali e collegata al resto della città dagli autobus del trasporto pubblico urbano.