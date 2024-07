Zes unica e diminuzione credito imposta, interviene anche Confindustria Catania

Notizie

L'associazione degli industriali etnei fa un elenco di correttivi per la Zona economica speciale in tutto il Mezzogiorno

Per la Zes unica del Mezzogiorno gli interventi da fare sono tanti: rimodulare gli incentivi, aumentare le risorse destinate agli investimenti, modificare gli iter autorizzativi per la fruizione dei crediti di imposta. Lo dice Confindustria Catania all’indomani del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha determinato la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile dalle imprese che investono nelle regioni del Sud. «Avevamo accolto con grande favore l’estensione della Zona economica speciale a tutto il Mezzogiorno come strumento cardine delle politiche industriali di rilancio del Sud, insieme a quelle di coesione – spiega la presidente di Confindustria Catania Cristina Busi – ma non abbiamo mai mancato di richiamare l’attenzione su alcuni aspetti cruciali: assicurare ai benefici fiscali una prospettiva pluriennale; velocizzare i tempi di implementazione; evitare che l’accentramento presso un unico organismo delle autorizzazioni amministrative determinasse un collo di bottiglia».

La sola Zes Sicilia orientale aveva investimenti da 600 milioni