A Misilmeri in tanti cadono in una truffa sul trading online. E sul sito spunta una foto de “la Casa di carta”

La frode

L'immagine della popolare serie Netflix ha certificato per molti la perdita dei soldi investiti

Tanti a essere stati truffati da un sito internet di trading on line che prometteva soldi facili in poche settimane. E tutti a Misilmeri, comune alle porte di Palermo.

Sarebbero in molti, nel Comune di poco meno di 30mila abitanti, avrebbero investito soldi e per alcuni gli introiti sarebbero stati notevoli. Ma negli ultimi giorni al posto del sito è spuntata una foto della Casa di carta. Come gli uomini della banda della fortunata serie su Netflix, i soldi versati sono spariti senza lasciare traccia.

