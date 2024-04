A Palermo la tradizionale fiaccolata dell’autismo

Palermo

Al Politeama fervono i preparativi per l'evento che avrà sul palco i ragazzi che sfidano la malattia

E’ iniziato il countdown e fervono i preparativi. Torna un appuntamento fisso e irrinunciabile. A Palermo si riaprono le porte del Teatro Garibaldi Politeama e in piazza si accende la storica fiaccolata. Domenica 7 aprile a partire dalle ore 18 (quest’anno ParlAutismo con la rete delle associazioni ha deciso di celebrare domenica 7 per dare spazio nella giornata del 2 aprile alle tante manifestazioni organizzate in città) con ingresso libero, si darà inizio allo spettacolo, patrocinato dalla Presidenza dell’Ars, dalla Presidenza della Regione Siciliana e dal Comune di Palermo. Lo spettacolo, che sarà presentato dalle giornaliste Anna Cane e Licia Raimondi, con la direzione artistica di Giuseppe Di Michele, vedrà alternarsi sul palcoscenico l’attore comico Giovanni Cangialosi, il duocabarettistico Badaboom e l’attore comico Emanuele Scelta.