Addobbi di Natale, cosmetici e giocattoli “pericolosi” per la salute: il maxi sequestro della Gdf a Termini Imerese

la verifica

Sotto sigilli 370 mila prodotti e multa da 45 mila euro a un commerciante

Circa 370mila prodotti non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza nel Palermitano. Le Fiamme gialle del Gruppo di Termini Imerese, infatti, hanno trovato in un esercizio commerciale merce non riportante, in modo conforme alla legge, le indicazioni minime in lingua italiana previste dal Codice del consumo, poiché deficitarie delle informazioni circa il luogo d’origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d’uso. In alcuni casi i prodotti erano sprovvisti del marchio CE, necessario per attestare la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea.