Ambientalisti, ricorso al Tar contro la realizzazione di un osservatorio astrofisico a Mufara nel Parco delle Madonie

La protesta

Le associazioni sostengono che la procedura è fortemente viziata da irregolarità e illegittimità

Le associazioni ambientaliste Club alpino italiano, Legambiente Sicilia, Lipu e Wwf, con il patrocinio dell’avvocata Antonella Bonanno, hanno presentato ricorso al Tar contro gli atti rilasciati dal Parco delle Madonie e da altre amministrazioni per la realizzazione di un osservatorio astronomico sulla cima del Monte Mufara, in piena zona di tutela integrale, a ridosso della faggeta più meridionale d’Europa e delle Serre dolomitiche della Quacella.

Il progetto presentato interessa una superficie di 800 metri quadrati, con 3.540 metri cubici di volume edilizio e un’altezza di oltre 13 metri fuori terra, con la realizzazione di una nuova pista carrozzabile per l’accesso sulla cima integra della montagna. In questi giorni è stato affisso un cartello di inizio dei lavori. Il ricorso al Tar, spiegano le associazioni, ricade nell’ambito delle azioni intraprese da anni a difesa della Mufara, uno dei siti di maggiore interesse naturalistico del Parco delle Madonie ed emergenza geologica tutelata anche dal Geopark-Unesco e per fare rispettare le norme ordinarie a tutela delle aree protette e del paesaggio.

Le associazioni sostengono che la procedura è fortemente viziata da irregolarità e illegittimità: mancano il parere favorevole del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, il decreto dell’assessore regionale a Territorio e Ambiente per le opere di interesse statale e quella paesaggistica della Soprintendenza di Palermo che nel 2022 ha addirittura declarato la improcedibilità dell’opera per violazione di un vincolo di inedificabilità assoluta.