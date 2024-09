Ast, neo presidente Virgara: «La prossima settimana saremo in commissione all’Ars»

Trasporti

La replica al deputato Giuseppe Lombardo (ScN), che aveva contestato l’assenza dei vertici aziendali in commissione

«I vertici di Ast non evitano i confronti con le istituzioni. Non ci siamo sottratti oggi all’incontro in commissione all’Ars, non siamo stati presenti semplicemente perché abbiamo ricevuto la mail di convocazione solo intorno alle 12, cioè quando la seduta in commissione era già cominciata. È volontà precisa di questo Consiglio di amministrazione e della direzione generale rispondere agli inviti istituzionali, perché riteniamo il confronto sempre utile e costruttivo per la risoluzione delle criticità proprie della società». Così il neo presidente dell’Ast, Alessandro Virgara, replica al deputato Giuseppe Lombardo (ScN), che aveva contestato l’assenza dei vertici aziendali in commissione.«Confermiamo – aggiunge Virgara – che la prossima settimana saremo presenti in commissione per fornire tutti i chiarimenti richiesti nella massima trasparenza. La nostra priorità rimane garantire la continuità del servizio pubblico nonostante le difficoltà».