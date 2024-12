Attesa di 10 mesi per una visita diabetologica, pensionato si rivolge al Codacons

Palermo

Il Codacons attraverso il suo Vice Presidente Regionale, Bruno Messina, interviene a sostegno di un paziente affetto da gravi patologie, sottolineando ancora una volta lo stato di emergenza che attraversa il sistema sanitario regionale. In particolare, dice Bruno Messina, viene messa quotidianamente a rischio la salute dei siciliani, e stavolta quella di un pensionato di Palermo, cardiopatico e diabetico, che si è rivolto al Codacons.

Il paziente, in cura all’Ospedale Cervello, deve effettuare una visita diabetologica urgente. Tuttavia, gli è stato comunicato che il primo appuntamento disponibile presso una struttura sanitaria regionale è quello di settembre 2025, ovvero fra quasi 10 mesi. Una tempistica del genere, continua l’avvocato Messina, è inaccettabile e rischia di compromettere seriamente la salute dell’uomo. A seguito di quanto accaduto, questa persona si è rivolta all’Associazione, scrivendo alla mail taskforcesanita@gmail.com, creata proprio per raccogliere segnalazioni di disservizi sanitari. Il paziente, spiega Bruno Messina, ci ha chiesto assistenza per ottenere il rimborso delle spese che sarà costretto a sostenere per effettuare la visita diabetologica privatamente e in tempi adeguati.