Bagheria, dal sindaco solidarietà ai poliziotti aggrediti

La nota

«Un atto vile e inaccettabile che offende non solo gli agenti coinvolti ma la comunità bagherese», dice il primo cittadino Filippo Tripoli

«L’amministrazione comunale di Bagheria esprime ferma condanna per l’aggressione subita dai quattro agenti di polizia a seguito di un regolare controllo su strada. Un atto vile e inaccettabile che offende non solo gli agenti coinvolti ma la comunità bagherese. La nostra città è un luogo di civiltà e rispetto delle istituzioni, e tali episodi non possono essere tollerati». Lo dice il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli che rivolge ai poliziotti aggrediti la più sentita solidarietà, augurando loro una pronta guarigione.