Corleone, inaugurata la mostra “Memoriam Iudicorum” di Olinda Lo Presti

Al Centro Internazionale di Documentazione sulla Mafia e del Movimento Antimafia

Da lunedì scorso presso il Centro Internazionale di Documentazione sulla Mafia e del Movimento Antimafia di Corleone è visitabile la mostra permanente “Memoriam Iudicorum” di Olinda Lo Presti, nell’ambito del Progetto “I ART FIVAS: il Polo Diffuso per la Riqualificazione Urbana delle Periferie dei Comuni dell’Area Interna di Ficuzza e della Valle del Sosio”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’intera collezione, composta dagli undici ritratti dei Giudici assassinati in Sicilia dalla mafia, ci riporta al lungo e tragico periodo in cui “Cosa Nostra” uccise in Sicilia più di 500 vittime innocenti fra cui importanti esponenti dello Stato, della magistratura, della politica, del giornalismo e della cultura che ne avevano denunciato e contrastato i lucrosi interessi economici e finanziari. Un periodo tragico caratterizzato, nei ventuno anni intercorsi tra il 1971 e il 1992, da un clima di vera e propria “guerra di mafia”, in cui la magistratura siciliana costituì oggetto di omicidi e attentati, tutt’oggi, senza precedenti in nessuna altra parte del mondo. Undici Giudici rimasero assassinati, perché con il loro lavoro avevano duramente e significativamente contrastato lo strapotere mafioso nell’Isola di Cosa Nostra e fortemente compromessi gli innumerevoli affari lucrosi e gli intrecci internazionali dell’organizzazione mafiosa. Olinda Lo Presti, pittrice palermitana di formazione espressionista, rievoca quel tragico ventennio attraverso la realizzazione di undici ritratti che costituiscono la galleria “Memoriam Iudicorum” a partire dal procuratore di Palermo Pietro Scaglione, ucciso nel 1971 da Luciano Liggio, in quel periodo capo del Clan dei Corleonesi e, con Salvatore Riina, al comando della “Commissione” di Cosa Nostra. Quella “Commissione” che nel 1979 scatenò una serie di “omicidi eccellenti” che portarono in quei mesi all’uccisione del giornalista Mario Francese (26 gennaio), del segretario democristiano Michele Reina (9 marzo), del commissario di polizia Boris Giuliano (21 luglio), e all’uccisione del giudice Cesare Terranova (25 settembre) che, da deputato uscente del PCI della Camera, si accingeva a ricoprire l’incarico di capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo. Nel 1980 furono assassinati Piersanti Mattarella (6 Gennaio), Presidente della Regione siciliana, Emanuele Basile capitano dei carabinieri (4 Maggio) e il procuratore di Palermo Gaetano Costa (6 agosto), che venne fatto uccidere dal boss Salvatore Inzerillo per dimostrare ai “Corleonesi”, che anche lui era capace di ordinare un omicidio “eccellente”. A seguito dell’omicidio di Pio La Torre e del suo collaboratore e dall’emanazione della cosiddetta Legge Rognoni-La Torre (13/9/1982) i mafiosi scatenarono pesantissime ritorsioni contro i magistrati che la applicarono, infatti il 26 gennaio 1983 venne ucciso il giudice Giangiacomo Ciaccio Montalto, impegnato in importanti inchieste sui mafiosi della provincia di Trapani e il 29 luglio un’autobomba uccideva Rocco Chinnici, capo dell’Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, insieme ai due agenti di scorta e al portiere del condominio.

Successivamente alla sentenza di primo grado del cosiddetto Maxiprocesso, il 25 settembre 1988, veniva ucciso, assieme al figlio Stefano, il giudice Antonino Saetta che sarebbe dovuto andare a presiedere il grado di Appello del Maxiprocesso dopo aver già condannato all’ergastolo i responsabili dell’omicidio del capitano Emanuele Basile. Il 14 Settembre 1988 veniva assassinato a Trapani, per decisione di Totò Riina, il giudice Alberto Giacomelli, appena pensionato, in quanto nel 1985 aveva firmato il provvedimento di sequestro dei beni a Gaetano Riina, fratello del boss. Nel 1990 ad Agrigento, in ambito e per finalità diverse rispetto ai precedenti omicidi, veniva assassinato il giovanissimo giudice Rosario Livatino (21 Settembre) per mano di quattro sicari della “Stidda agrigentina”, espressione di Cosa Nostra, ma verso questa alternativa e conflittuale. Il 23 maggio 1992 avveniva l’efferata Strage di Capaci, il tragico attentato in cui perdevano la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anch’essa magistrato, e alcuni agenti della scorta a seguito della conferma in Cassazione (30/1/1992) di tutte le condanne del Maxiprocesso, istruito da Falcone e Borsellino, compresi i numerosi ergastoli a Riina e agli altri boss. E, infine, il 19 luglio dello stesso anno avveniva la Strage di via d’Amelio, in cui rimanevano uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta, per motivi tutt’oggi oggetto di indagine. Per Olinda Lo Presti “Gli omicidi di tutti questi Magistrati non sono soltanto, come potrebbero apparire, le ritorsioni “mirate” di Cosa nostra verso giudici che ne hanno contrastato il potere e la ricchezza economica e finanziaria, ma sono anche il chiaro proposito di delegittimare la giustizia e, dunque, di non riconoscerne funzioni e ruoli. Cioè l’esplicita dichiarazione di non riconoscere lo stato di diritto nella arrogante e barbara visione omicida di un’organizzazione che per troppo tempo si era, di fatto, autoproclamata “Stato nello Stato”. Ed è, pertanto, allo Stato, che ha assicurato questi criminali al regime di 41-bis, che Lo Presti dedica questi ritratti densi di calde cromature nel delineare i tratti umani di questi grandi eroi ricordati nella loro compostezza umana con sfondi che, talvolta, ripropongono i luoghi degli omicidi efferati come Capaci e Canicattì o, più tragicamente, le macerie infuocate di un edificio nel caso di Borsellino, il cui sguardo perplesso sembra volerci, ancora oggi, richiamare sui tanti misteri che ancora avvolgono uno dei periodi più tristi e tragici della storia di Sicilia e dell’Italia intera.