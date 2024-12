Finanziaria, il commento di Cgil Sicilia: “Nessuna risposta strutturale”

La reazione

Il segretario regionale del sindacato Alfio Mannino critica l'assenza di piani per lo sviluppo sociale

“Tra bilancio, Finanziaria e maxiemendamento pare proprio che non vi sia nessuna risposta strutturale sia in tema di politiche sociali che per quanto riguarda un piano di sviluppo”. E’ il commento a caldo del segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino sulla manovra finanziaria regionale approvata dall’Ars. “Il giudizio compiuto- osserva Mannino- potrà essere dato solo dopo avere visionato i testi definitivi, visto che in nottata in Aula è accaduto di tutto. Rileviamo tuttavia già ora- sottolinea- che circa 800 milioni sono stati distribuiti in maniera discrezionale ai vari settori e nei territori a seconda delle indicazioni o di singoli parlamentari o di singole forze politiche”.